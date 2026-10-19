Truy nã đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với L.M.K (sinh năm 2004, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng L.M.K bị truy nã vì liên quan đến vụ TNGT dẫn đến chết người.

Bước đầu điều tra, Công an xác định: Trước đó, L.M.K điều khiển xe máy BKS 59C2-86x.xx lưu thông trên QL1 theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển đến Km1060+120m, thuộc thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa. Trong quá trình điều khiển phương tiện, L.M.K sử dụng điện thoại di động, thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm với xe máy BKS 61FC-81xx do anh Trần Phương Nam, sinh năm 1981, trú thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh làm anh Nam ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Dù có liên quan trực tiếp đến sự việc, nhưng ngay sau đó L.M.K đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ cấp cứu nạn nhân và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, xác minh cũng như chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.M.K.

Do bị can đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã để tổ chức lực lượng truy bắt theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.