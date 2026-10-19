Truy nã đối tượng gây tai nạn chết người

Đối tượng Lê Minh Khang

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Khang vừa điều khiển xe mô-tô BKS 59C2-86x.xx, vừa sử dụng ĐTDĐ nên khi lưu thông đến Km 1060+120 QL1A (thuộc địa phận xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã tông vào xe mô-tô BKS 61FC-81xx do anh Trần Phương N. (1981, trú xã Đình Cương) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến anh N. ngã xuống đường và tử vong sau đó. Sau khi gây tai nạn, Khang điều khiển xe rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Khang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi Lê Minh Khang sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.