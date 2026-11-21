Sáng 21-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang phối hợp truy tìm Nguyễn Viên (sinh năm 1972), bị can bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và từng có một tiền án về tội “Giết người”.

Bị can Nguyễn Viên.

Nguyễn Viên sinh năm 1972 tại Khánh Hòa, đăng ký thường trú tại thôn 5, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh cũ, nay là xã Diên Lâm. Ngày 31-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cũ khởi tố bị can Nguyễn Viên. Theo văn bản, bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày 11-2-2021. Đến ngày 6-8-2024, do không xác định được bị can đang ở đâu, cơ quan này ra quyết định truy nã. Đối tượng được xếp vào diện truy nã nguy hiểm.

Đối tượng có đặc điểm nhận dạng: Phía trên đuôi mày phải cách 2,5cm có một vết sẹo cong dài 3,5cm; hai tay, hai chân, ngực và bụng có những hình xăm.

Người dân phát hiện đối tượng cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ Đại úy Đoàn Ngọc Quang - điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, điện thoại: 0349.225.354. Đây là đối tượng nguy hiểm, người dân nên báo cho cơ quan chức năng và tránh tự tiếp cận.