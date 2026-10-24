Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn trại giam

4 phạm nhân trốn trại đang bị truy nã.

Hồ Văn Tình (2002, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai; đang chấp hành tù 20 năm tù); Lữ Văn Toàn (1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; đang chấp hành tù 20 năm tù); Võ Hoàng Duy (1999, trú xã Hiệp Bình, Gia Lai, đang chấp hành 20 năm tù) và Lê Văn Cường (1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, chiều 21-10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thì 4 phạm nhân nêu trên đã trốn khỏi nơi giam giữ. Người dân được khuyến cáo khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như các phạm nhân bị truy nã cần báo ngay cho cơ quan chức năng.