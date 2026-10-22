Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam

Chiều 22/10, Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, theo Điều 386 Bộ luật Hình sự và ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các phạm nhân bỏ trốn gồm các phạm nhân: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trại giam A2 đã gửi thông báo đến Công an các địa phương và nhiều cơ quan chức năng. Người dân địa phương được khuyến cáo khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như các phạm nhân bị truy nã cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

Trước đó chiều 21/10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, cả 4 phạm nhân nêu trên đã trốn khỏi nơi giam giữ.