Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: HT.

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) đóng tại xã Diêm Lâm (Khánh Hòa), Trại giam A2 quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân này.

Các quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam A2. Bên cạnh việc truy nã đặc biệt, Trại giam A2 cùng Công an tỉnh Khánh Hòa và đơn vị liên quan vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục truy lùng 4 phạm nhân này.

Thông tin ban đầu, ngày 21/10, trong lúc đang lao động cải tạo tại Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại gồm:

Hồ Văn Tình (SN 2002, quê Bình Định; thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai): Chấp hành án tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (SN 1995, quê Thanh Hóa; thường trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa): Đang chấp hành án về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy (SN 1999, quê Bình Định; thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai): Đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (SN 1994, quê Phú Thọ; thường trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ): Chấp hành án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.