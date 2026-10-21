Truy nã bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Trước khi bỏ trốn, Tuyền có nơi thường trú và nơi ở tại số 189/4/4 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (nay là khu phố 20, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 09/QĐ-ANĐT ngày 6-5-2022 và Quyết định truy nã số 104/QĐTN-ANĐT ngày 18-5-2022 đối với Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện nơi ở của bị can, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0693.599.441.