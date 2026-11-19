Bị can Lê Quốc Anh. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 19-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với bị can Lê Quốc Anh (sinh năm 1991). Vụ án xảy ra tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, được phục hồi điều tra theo Quyết định số 535/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 8-10-2026.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, nơi thường trú và chỗ ở của Lê Quốc Anh trước khi bỏ trốn là số 137/10 Thái Sanh Hạnh, phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (nay là phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can số 20/QĐ-ANĐT ngày 5-7-2023 và Quyết định truy nã số 262/QĐ-ANĐT ngày 25-8-2023 đối với Lê Quốc Anh. Bị can bị điều tra về hành vi nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Lê Quốc Anh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, nếu phát hiện nơi Lê Quốc Anh lẩn trốn, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: số 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0693.599.441.