Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định truy nã bị can Huỳnh Thị Khánh (sinh năm 1962, đăng ký thường trú tại Tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa). Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở của bị can.

Chân dung bị can Huỳnh Thị Khánh.

Theo quyết định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra ngày 24-8-2025 tại khu vực Xóm Núi, Tổ dân phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang. Ngày 22-8-2026, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Khánh về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do Khánh bỏ trốn, ngày 11-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can.

Đặc điểm nhận dạng của bị can Khánh: Cao 1,53m, da ngăm đen, tóc rẽ ngôi lệch, lông mày hơi thưa, sống mũi lõm, mắt đen, dáng mắt hẹp. Bị can có nốt ruồi cách mép trái 1cm.

Khi phát hiện Khánh, người dân cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang) qua số điện thoại 0947.513.113 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thương qua số 0886.161.888.