Truy đuổi khiến 2 người tử vong ở Huế, một bị cáo lĩnh án chung thân

Chiều 28-10, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ truy đuổi, đánh nhau khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương trên địa bàn thành phố.

Theo cáo trạng, 8 bị cáo gồm Nguyễn Đình Phúc Hưng (SN 2007), Ngô Hoàng Quốc Thịnh (SN 2007), Nguyễn Thanh Hiếu Thuận (SN 2006), Trương Đạt (SN 2007), Trần Hưng (SN 2007), Nguyễn Duy Đô (SN 2006), Nguyễn Văn Phước (SN 2007) và Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 2006), cùng trú tại TP Huế, bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Hưng và Đô còn bị truy tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h45 ngày 1-2-2026, xuất phát từ mâu thuẫn và việc bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, nhóm của Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 bị cáo chưa thành niên đã thống nhất tìm nhóm đối phương để trả thù. Bốn bị cáo chưa thành niên được tách ra để xử lý trong vụ án khác.

Để thực hiện hành vi, nhóm này chuẩn bị một cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia Huda, sau đó sử dụng 6 xe mô tô đi tìm nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, các đối tượng điều khiển xe mô tô truy đuổi với tốc độ khoảng 80-90 km/h. Trong quá trình truy đuổi, một số bị cáo sử dụng hung khí đã chuẩn bị, áp sát và tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài và Kiệt.

Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe mô tô chở Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Bị truy đuổi và tấn công, Sơn điều khiển xe mô tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, chiếc xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An, TP Huế.

Hậu quả, Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Huỳnh Tuấn Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu Thuận tù chung thân về tội “Giết người”. Nguyễn Đình Phúc Hưng bị tuyên phạt 20 năm 9 tháng tù, Nguyễn Duy Đô 20 năm tù về cả hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa bị phạt 18 năm tù, Trần Hưng 19 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Đáng chú ý, phiên tòa được kết hợp với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. TAND TP Huế phối hợp với Công an TP Huế triệu tập 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng 30 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế tham dự.

TAND TP Huế phối hợp với Công an TP Huế triệu tập 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng với 30 sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế tham dự phiên tòa.

Thông qua việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa, các thanh thiếu niên có cơ hội nhận thức rõ hơn về tính chất nguy hiểm của hành vi tụ tập gây rối, sử dụng hung khí và truy đuổi người khác trên đường phố. Qua đó, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về hậu quả pháp lý và những hệ lụy nghiêm trọng do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.