Truy đuổi khiến 2 người tử vong ở Huế, 8 bị cáo lĩnh án nặng

Theo cáo trạng, 8 bị cáo gồm Nguyễn Đình Phúc Hưng (SN 2007), Ngô Hoàng Quốc Thịnh (SN 2007), Nguyễn Thanh Hiếu Thuận (SN 2006), Trương Đạt (SN 2007), Trần Hưng (SN 2007), Nguyễn Duy Đô (SN 2006), Nguyễn Văn Phước (SN 2007) và Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 2006) bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tất cả các bị cáo cư trú tại TP Huế.

8 bị cáo tại phiên tòa. (ảnh: Quang Thạnh).

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h45 ngày 1/2/2026, tại TP Huế, do có mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 bị cáo chưa thành niên (được tách ra để xử lý trong vụ án khác) đã thống nhất tìm nhóm đối phương để trả thù.

Để thực hiện hành vi, cả nhóm chuẩn bị 1 cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia Huda, sau đó sử dụng 6 xe mô tô đi tìm nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, cả nhóm điều khiển xe mô tô truy đuổi với tốc độ khoảng 80-90 km/h. Trong quá trình truy đuổi, các bị cáo sử dụng hung khí đã chuẩn bị, áp sát và tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài và Kiệt.

Hội đồng xét xử . (ảnh: Quang Thạnh).

Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe mô tô chở Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Trong quá trình bị truy đuổi và tấn công, Sơn điều khiển xe mô tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, chiếc xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An, TP Huế.

Vụ việc khiến Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Huỳnh Tuấn Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu Thuận tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Đình Phúc Hưng bị tuyên phạt 20 năm 9 tháng tù, Nguyễn Duy Đô 20 năm tù về cả hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa bị tuyên phạt 18 năm tù, Trần Hưng 19 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Hơn 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng 30 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế tham dự phiên tòa. (ảnh: Quang Thạnh)

Đáng chú ý, phiên tòa còn được kết hợp với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. TAND TP Huế phối hợp với Công an TP Huế triệu tập 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng 30 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế tham dự phiên tòa.

Thông qua việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa, các thanh thiếu niên có cơ hội hiểu rõ hơn tính chất nghiêm trọng của hành vi sử dụng hung khí, tụ tập gây rối, truy đuổi và xâm phạm tính mạng người khác, từ đó nâng cao nhận thức về hậu quả pháp lý và những hệ lụy do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.