Đọc điếu văn trong lễ truy điệu, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương bày tỏ sự tri ân, biết ơn đối với sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Xuân Cương cho biết: Liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn sinh năm 1957 tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An). 19 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Quốc Nhàn xung phong nhập ngũ tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31 với chức vụ Đại đội phó. Ngày 27-3-1979, Đại đội phó Nguyễn Quốc Nhàn anh dũng hy sinh trong trận đánh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Các đại biểu tưởng nhớ và tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn trong lễ truy điệu. Ảnh: ĐVCC

Sau khi hy sinh, HCLS Nguyễn Quốc Nhàn được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đồng Nai; được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố hương khói, chăm sóc mộ phần suốt thời gian qua, nhất là các dịp lễ, Tết, 27-7 hàng năm.

Đáp ứng nguyện vọng của gia đình và thân nhân, HCLS Nguyễn Quốc Nhàn được cất bốc, truy điệu và tiễn đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng đồng chí, đồng đội và gần với gia đình.

Trong giây phút trang nghiêm, các đại biểu thắp hương, tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn về với quê hương trong sự biết ơn, tưởng nhớ. Hoạt động này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.