Truy điệu và đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về quê Hưng Yên

Đại biểu dâng hương viếng liệt sĩ trước khi tiễn đưa về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Liệt sĩ Đào Văn Hải, sinh năm 1960, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), là con thứ 4 trong gia đình có 8 người con, giàu truyền thống cách mạng (gia đình có 2 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh). Tháng 1-1979, thanh niên Đào Văn Hải xung phong lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 5. Là một chiến sĩ kiên cường, anh đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân thù cùng đơn vị lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng thân nhân liệt sĩ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Ngày 15-4-1979, anh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Đào Văn Hải được đồng đội và đơn vị quy tập, đưa về an táng tại NTLS thành phố Đồng Nai và được cấp ủy, chính quyền, quân và dân Đồng Nai chăm sóc, hương khói.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại biểu dâng hương và thực hiện các thủ tục tiễn đưa HCLS Đào Văn Hải về quê hương theo nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ. Em trai liệt sĩ Đào Văn Hải, ông Đào Văn Dân xúc động khi được đón hài cốt anh trai sau gần nửa thế kỷ kể từ khi hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bày tỏ biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, nhất là thành phố Đồng Nai đã chăm lo, hương khói cho liệt sĩ Đào Văn Hải suốt gần 50 năm qua.

Ông Dân cho biết thêm, sau khi đón HCLS Đào Văn Hải, vào ngày 30-10, gia đình tiếp tục đón và đưa HCLS Đào Văn Nam là anh cả trong gia đình đang được an táng tại NTLS Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về quê nhà. Đây là niềm mong mỏi gần nửa thế kỷ của gia đình đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chủ tịch Hội HTGĐLS thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương cho biết: Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, Hội HTGĐLS thành phố tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tìm kiếm, xác minh thông tin đối với những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mới đây, qua rà soát tại NTLS Bình Long - một trong 12 NTLS của thành phố Đồng Nai, nơi ghi dấu những trận chiến đấu ác liệt năm 1972, hội phát hiện 20 phần mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7 chỉ ghi tên và đơn vị, chưa có thông tin về quê quán. Hội phối hợp với Sư đoàn 7 bổ sung thông tin về họ tên, quê quán và thân nhân các liệt sĩ; đồng thời gửi về các địa phương để xác minh, tìm kiếm thân nhân, từng bước hoàn thiện thông tin trên bia mộ, trả lại danh tính cho các liệt sĩ. Bên cạnh đó, hội tích cực hỗ trợ các gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa HCLS về an táng tại quê hương. Từ đầu năm 2026 đến nay, hội hỗ trợ đưa 14 HCLS quê ở các tỉnh phía Bắc, từng vào miền Nam chiến đấu và hy sinh trở về quê nhà.