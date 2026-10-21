Truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ tại Phú Thọ

Hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Lương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những nén hương thơm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống hòa bình của nhân dân.

Lãnh đạo địa phương cùng lực lượng quân đội thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Vũ Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, nhấn mạnh, việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương. Dù danh tính của các đồng chí chưa được xác định, song sự hy sinh cao cả ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, khắc ghi. Đưa các đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ cũng là để các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm điều kiện chăm sóc, hương khói, tưởng nhớ công lao của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Các đại biểu thả hoa tưởng niệm liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Lương.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tận tâm phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ khi có điều kiện và căn cứ phù hợp; quan tâm chăm sóc phần mộ, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng thực hiện nghi thức an táng hai hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Lương trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc.