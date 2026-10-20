Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vương Văn Kinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trường Hà

Tham dự có Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trường Hà; lãnh đạo Sở Nội vụ; cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu và thân nhân gia đình quy tập hài cốt liệt sĩ Vương Văn Kinh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trường Hà.

Liệt sĩ Vương Văn Kinh (sinh năm 1961), quê quán tại xóm Lũng Pàng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng (cũ) nay là xóm Lũng Vẻn, xã Lũng Nặm. Đồng chí Kinh là chiến sĩ dân quân, đã anh dũng hy sinh ngày 22/2/1979 trong khi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại quê hương.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, lực lượng chức năng Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Vương Văn Kinh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu cùng thân nhân gia đình thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.