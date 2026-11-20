Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu và gia đình tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn sinh năm 1950, tại khu Vườn Cam, thị xã Cao Bằng (nay là tổ dân phố Vườn Cam, phường Thục Phán), nhập ngũ năm 1968, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ Trung đội phó, công tác tại đơn vị C2, D4, E20, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Năm 1971, trong quá trình chiến đấu, đồng chí bị thương do sức ép bom, dẫn đến bị điếc một tai. Dù được đơn vị giải quyết về tuyến sau điều trị, nhưng với tinh thần kiên cường, ý chí quyết tâm tiếp tục chiến đấu, đồng chí đã xin ở lại đơn vị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí cùng đồng đội chiến đấu kiên cường trên chiến trường miền Nam. Ngày 26/5/1972, đồng chí anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang, theo nguyện vọng của gia đình và sự quan tâm Đảng, Nhà nước, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn được đưa về quê hương, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn.