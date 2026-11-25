Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu và gia đình tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ Mạc Văn Tư tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An.

Liệt sĩ Mạc Văn Tư sinh năm 1955, quê quán tại xã Mã Ba, huyện Hà Quảng (cũ). Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đồng chí là chiến sĩ dân quân, thuộc đơn vị dân quân tự vệ xã Mã Ba. Đồng chí anh dũng hy sinh ngày 6/3/1979 tại xã Hà Quảng. Sau khi hy sinh, hài cốt của liệt sĩ được đồng đội và nhân dân chôn cất tại xóm Thành Công, xã Hà Quảng. Theo nguyện vọng của gia đình và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hài cốt liệt sĩ Mạc Văn Tư được cất bốc, quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu cùng thân nhân gia đình liệt sĩ dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Mạc Văn Tư vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 25/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Thục Phán tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ Nịnh Văn Thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn, phường Thục Phán.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Nịnh Văn Thống.

Liệt sĩ Nịnh Văn Thống sinh năm 1935, quê tại xóm Lũng Vài, xã Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (nay thuộc xóm Lũng Vài, xã Lũng Nặm). Tháng 2/1979, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới tại mặt trận xã Thượng Thôn, đồng chí anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, đồng đội và quê hương.

Sau khi hy sinh, đồng chí được lực lượng dân quân xã tổ chức an táng tại xóm Lũng Vài, xã Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (nay là xóm Lũng Vẻn, xã Lũng Nặm). Theo nguyện vọng của gia đình, cùng sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan chức năng, hài cốt được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn.