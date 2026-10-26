Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thòn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê

Các đại biểu và thân nhân gia đình quy tập hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thòn về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Khê.

Liệt sĩ Hoàng Văn Thòn, quê xã Danh Sỹ, huyện Thạch An (nay là xã Đức Long), giữ chức vụ Tiểu đội trưởng. Tháng 5/1948, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Lê Lai, huyện Thạch An (nay là xã Thạch An) đồng chí anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ghi nhận công lao và sự hy sinh của đồng chí, năm 2001, Đảng và Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Thòn được đưa từ nghĩa trang gia đình về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình và địa phương trong việc chăm sóc, hương khói, tưởng nhớ liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.