Truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Ngày 15.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Lễ truy điệu 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Các đại biểu tham dự buổi lễ thành kính dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao, sự hi sinh vì độc lập dân tộc của các cán bộ, chiến sĩ anh dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, đại diện ban lãnh đạo địa phương đọc điếu văn tại buổi lễ đã nhấn mạnh sự hi sinh cao cả của thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong thời kì chiến đấu bảo vệ vùng biên giới phía Bắc.

Đồng thời nhấn mạnh, những địa danh lịch sử “Lò vôi thế kỉ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” gắn với câu chuyện về tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất và lòng yêu nước bất diệt của thế hệ cha anh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thắp hương trước vong linh các Anh hùng liệt sĩ

Tại chiến trường Vị Xuyên có 4.267 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh, hơn 9.000 chiến sĩ trở về sống với thương tật, 3.270 hài cốt đã được tìm kiếm và quy tập, 997 liệt sĩ chưa tìm thấy.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đồng thời rà phá bom mìn, vật nổ.

Buổi lễ không chỉ tri ân sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ mà còn khẳng định quyết tâm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa những người con ưu tú trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.