Truy điệu và an táng 56 hài cốt quy tập tại khu vực Mả Chìa

Theo báo cáo của Bộ CHQS TP. Hải Phòng và UBND xã Vĩnh Bảo, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, từ ngày 26/9 đến ngày 5/10/2026, các lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khai quật, tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m² tại khu vực Mả Chìa.

Với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và sự hỗ trợ của trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc, quy tập được 56 hài cốt, gồm 40 hài cốt trong tiểu quách và 16 hài cốt nằm lẫn trong lòng đất. Toàn bộ 56 hài cốt đã được di chuyển trang nghiêm về nhà quàn tại khuôn viên chùa Đáy, xã Vĩnh Bảo để phục vụ công tác hương khói, tưởng niệm trong thời gian chờ tổ chức lễ an táng chính thức.

Hài cốt anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn quy tập tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòngđánh giá cao Bộ CHQS thành phố, Sở Nội vụ, UBND xã Vĩnh Bảo và các lực lượng đã tích cực, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn.

Để chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn bảo đảm trang nghiêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phònggiao Bộ CHQS thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); xây dựng kịch bản điều hành chi tiết tổ chức buổi lễ; đồng thời tổ chức kiểm tra, luyện tập, tổng duyệt nghiêm túc trước khi diễn ra buổi lễ chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS thành phố tổng hợp đầy đủ hồ sơ, phân loại di vật, báo cáo cấp trên theo quy định và phối hợp với các địa phương rà soát, xác minh thông tin các phần mộ nghi là liệt sĩ tại các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Thanh Hà và Kẻ Sặt.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì làm việc chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng 56 hài cốt quy tập tại khu vực Mả Chìa.

Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị vị trí an táng, rà soát hồ sơ quản lý và hoàn thiện thông tin liên quan đến người có công. Công an thành phố khẩn trương báo cáo kết quả thu nhận, giám định mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch của thành phố.