Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Điện Bàn Tây

Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang nhân dân xã Điện Bàn Tây.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những vòng hoa, nén hương kính viếng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ quê hương.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Điện Bàn Tây khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống gia đình thương binh, liệt sĩ và phối hợp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.