Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn Tây

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tại buổi lễ. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tấn Lại, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo địa phương.

Từ thông tin do nhân dân cung cấp, trong hai ngày 19 và 20/10, các lực lượng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Giáo Ái (thôn 4, xã Điện Hồng cũ), 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Nông Sơn (thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước cũ) và 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhị Dinh (thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước cũ).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tấn Lại, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố (áo trắng) dâng hương các liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Đối với hài cốt liệt sĩ tại thôn Nhị Dinh, lực lượng chức năng tìm thấy di vật đi kèm và lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính. Hoạt động được triển khai trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Bàn Tây Lê Văn Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân các gia đình liệt sĩ và những lực lượng đang bền bỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn Tây. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây Lê Văn Quang nhấn mạnh, đối với mỗi hài cốt liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin, địa phương sẽ tiếp tục kiên trì tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính bằng tất cả trách nhiệm, nguồn lực.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đại biểu, thế hệ trẻ địa phương. Ảnh: T.CÔNG

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.