Truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân viếng hương tại lễ viếng, truy điệu 4 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VÕ TRÃI

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lưu Tấn Lại, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố.

Trước đó, từ nguồn tin của nhân dân về 4 phần mộ liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại khu vực bờ ruộng cũ thuộc thôn Phước Xuyên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để phối hợp khảo sát, xác minh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân (bên phải) và lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Phước đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng. Ảnh: VÕ TRÃI

Dù địa hình thay đổi nhiều sau nhiều năm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cất bốc thành công 4 hài cốt liệt sĩ và các di vật kèm theo.

Trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân những người con kiên trung đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ngay sau lễ viếng và truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.