Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Nguyễn Xuân Cương cho biết: Liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm sinh năm 1958 tại xã Thái Sơn, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng, nay là xã Khánh An, thành phố Hải Phòng. Tháng 9-1978, anh xung phong nhập ngũ vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 688, Sư đoàn 5 với cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng.

Ngày 10-5-1981, trong trận chiến đấu với quân thù, Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Diễm đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sau hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm được tìm thấy, tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai. Suốt thời gian qua, liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm và đồng đội được cấp ủy, chính quyền, nhân dân Đồng Nai quan tâm, hương khói, nhất là những dịp lễ, tết, kỷ niệm 27-7...

Đại diện gia đình của liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm phát biểu cảm ơn. Ảnh: ĐVCC

Đại biểu thắp hương tưởng niệm liệt sĩ trước khi tiễn đưa về quê hương Hải Phòng. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng Chiến dịch thi đua cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thể theo nguyện vọng của gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố và các đơn vị phối hợp đã hoàn thành các thủ tục, tổ chức truy điệu, cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, các đại biểu trang nghiêm, thành kính dâng hương tưởng niệm anh linh và tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Diễm về quê hương.