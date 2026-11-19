Trước đó, qua quá trình khảo sát kết hợp với nguồn tin do cựu chiến binh và Nhân dân cung cấp, ngày 4/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị Sư đoàn 968 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Đông Nam cao điểm 208, thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Thủy - Ảnh: T.H

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m. Qua cất bốc, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 24 chiếc răng, các phần xương đã phân hủy cùng nhiều di vật gồm: 1 tấm tăng lót hầm, 1 chiếc võng, 2 đế giày, 1 xẻng bộ binh, 1 bút máy, 1 bình tông, 1 sợi dây bạc, 1 thắt lưng, 4 cúc áo và 1 chiếc thìa nhựa.

Theo thông tin ban đầu, tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ, tháng 7/1966, Trung đoàn 90, Sư đoàn 324 từng đóng quân; tháng 4/1969, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 cũng đóng quân tại khu vực này.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, Nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Phòng Chính trị Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại thôn Tân An, xã Cồn Tiên - Ảnh: T.H

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Thủy, xã Hiếu Giang.

Sư đoàn 968 thông tin thêm: Hiện nay đơn vị đang tổ chức lực lượng tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại thôn Tân An, xã Cồn Tiên. Đây là vị trí mà theo các nguồn tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng, ngày 8/5/1967, trong trận tiến công vào Căn cứ Cồn Tiên, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 cùng các đơn vị phối thuộc đã chiến đấu vô cùng quyết liệt.

Trong trận chiến đấu này có khoảng 173 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh và được chôn cất tập thể tại khu vực căn cứ. Qua nhiều đợt tìm kiếm, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy. Tuy nhiên, theo số liệu dự báo, vẫn còn khoảng 80 đến 90 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.