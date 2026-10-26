Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ sau gần 80 năm tìm kiếm

Hài cốt Liệt sĩ Lê Tước được tìm thấy tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Liệt sĩ Lê Tước, sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tháng 10/1945, đồng chí gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại đơn vị Báo Cứu quốc (nay là Báo Đại đoàn kết) với cấp bậc, chức vụ nhân viên. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí cùng các cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện nhiệm vụ phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Với những đóng góp trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng chí được Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huân chương Kháng chiến cùng nhiều bằng khen. Tháng 12/1947, tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn, nay thuộc khu vực thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Tước hy sinh khi mới 18 tuổi.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước.

Trải qua nhiều thập kỷ, hài cốt liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường xưa. Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 21/10/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân xã Thượng Minh và các cơ quan liên quan tổ chức tìm kiếm tại thôn Thạch Ngõa. Sau quá trình tìm kiếm, các lực lượng phát hiện những mảnh xương nhỏ và mẫu đất có dấu hiệu bất thường tại khu vực nghi là nơi an táng liệt sĩ Lê Tước.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.

Sau khi được đưa khỏi nơi an táng ban đầu, hài cốt liệt sĩ Lê Tước được gia đình đón nhận, đưa về để tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thân nhân gia đình cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sự hy sinh của liệt sĩ Lê Tước cùng các thế hệ cha anh đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước.