Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

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An táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đức tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Mỹ. Ảnh: Hồng Phúc

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức sinh năm 1948, quê xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Trong kháng chiến, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, tận tụy thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngày 1-6-1972, đồng chí anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (cũ).

Lãnh đạo phường An Nhơn thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Hồng Phúc

Trước đây, phần mộ liệt sĩ được an táng tại tổ dân phố Hòa Tân. Việc đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Mỹ thể hiện lòng tri ân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tạo điều kiện để thân nhân và địa phương chăm sóc, hương khói.