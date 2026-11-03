Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sĩ tại Thăng Bình và Nam Phước

Thăng Bình tổ chức truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ ngày 26 đến 28-10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt trên địa bàn xã từ thông tin do nhân dân cung cấp. Trong quá trình quy tập, các lực lượng đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, tiếp tục xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Phước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực bờ ruộng cũ thuộc thôn Phước Xuyên. Từ nguồn tin của người dân về 4 phần mộ liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm. Dù địa hình đã thay đổi, lực lượng chức năng vẫn quy tập được 4 hài cốt cùng các di vật kèm theo.

Tại các buổi lễ, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 6 hài cốt được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.