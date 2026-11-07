Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Bàn Bắc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ được cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Tấn Việt

* Ngày 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei, xã Đăk Pék tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa bàn xã Đăk Pék và Dục Nông. Đây là kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, Đội quy tập thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 34 tìm kiếm được 2 hài cốt tại xã Dục Nông; Đội quy tập Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tìm kiếm 2 hài cốt tại xã Đăk Pék; Ban CHQS xã Đăk Pék quy tập 7 hài cốt trên địa bàn. Sau lễ truy điệu, 11 hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 5-11, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 67 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tiếp tục rà soát khu vực nghi vấn, đối chiếu thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa để mở rộng tìm kiếm.