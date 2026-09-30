Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Theo ông Lê Văn Bảo, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị.

Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong số hài cốt được quy tập lần này có những hài cốt được tìm thấy trong mộ tập thể.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức trang trọng tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ (bên phải) và ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bên trái) thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4 (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (bên trái) thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.