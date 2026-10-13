Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) cùng lãnh đạo Quân khu 5 đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: T.CÔNG

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; các thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu và người dân tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các liệt sĩ. Sau nhiều năm nằm lại tại các nghĩa trang nhân dân, hài cốt 14 liệt sĩ được đưa về an nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Trước đó, người dân phường Hội An Đông cung cấp thông tin về hai khu vực chôn cất hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi. Theo lời kể của người dân, trước đây, trong quá trình làm nhà, một số hài cốt được phát hiện và đưa về cải táng tại các nghĩa trang này.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thắp hương từng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Tiếp nhận thông tin, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, xác minh và tổ chức khai quật. Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng chức năng tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, nhiều mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẩu xương, răng tương đối đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Đọc lời truy điệu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An. Ảnh: T.CÔNG

Niềm an ủi khi đón các liệt sĩ trở về vẫn đi cùng nỗi day dứt khi chưa thể xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán từng người, chưa thể báo tin đến gia đình đang mong ngóng. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giúp các gia đình tìm lại người thân.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) cùng lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo địa phương cùng tham dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, sau khi hoàn tất lấy gần 30.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, từ giữa tháng 9, các lực lượng tập trung triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 2 đến 5/10 từ thông tin của người dân phường Hội An Đông. Ảnh: T.CÔNG

Đến ngày 13/10, hơn 100 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, trong đó có một mộ tập thể. Nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp đang tiếp tục được xác minh để tổ chức tìm kiếm, quy tập.