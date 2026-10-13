Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Trần Thắng Lợi- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Thiếu tướng Võ Văn Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ và đông. đảo nhân dân.

Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Quang dâng hương trước hài cốt các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và nhân dân dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau nhiều. năm nằm lại tại các nghĩa trang nhân dân, 14 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, trở về nơi an nghỉ trang trọng bên đồng đội.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Anh Tuấn dâng hương trước hài cốt các anh hùng liệt sĩ

Trước đó, người dân phường Hội An Đông cung cấp thông tin về hai khu vực chôn cất hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi. Theo thông tin được cung cấp, trong quá trình xây dựng nhà ở trước đây, một số hài cốt được phát hiện và đưa về cải táng tại các nghĩa trang nói trên.

Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Quang và Thiếu tướng Võ Văn Hưng đưa an táng các hài cốt liệt sĩ

Tiếp nhận nguồn tin, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với. chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức khai quật. Từ ngày 2 đến 5-10, lực lượng chức năng tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, trong đó có 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; các mẩu xương, răng tương đối đầy đủ, góp phần phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin liên quan.

Lễ truy điệu, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn nửa thế kỷ mong đợi, việc đón các liệt sĩ trở về là niềm an ủi đối với địa phương và nhân dân; song vẫn còn đó nỗi trăn trở khi danh tính, quê quán của từng liệt sĩ chưa được xác định đầy đủ, nhiều gia đình chưa có thông tin về người thân.

Đại biểu đưa an táng hài cốt liệt sĩ

Địa phương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, thu thập thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng bước đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Việc tìm kiếm, quy tập và an táng các hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện trách. nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với lịch sử dân tộc.

X.S