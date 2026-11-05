Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các xã Khe Sanh, Hướng Lập
Sáng 5/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa (xã Khe Sanh), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khe Sanh tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, quy tập tại các xã Hướng Lập, Khe Sanh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang các xã Hướng Lập, Khe Sanh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo xã Khe Sanh nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống người có công, thân nhân các gia đình liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.
Được biết, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trong đợt tìm kiếm này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi-Tri (xã Hướng Lập); 8 hài cốt còn lại được phát hiện tại các thôn: 3A, Ruộng và Tà Rùng (xã Khe Sanh).
Hiện nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực xung quanh, với hy vọng phát hiện thêm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường.
Ngay sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa (xã Khe Sanh).
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202611/truy-dieu-an-tang-14-hai-cot-liet-si-duoc-tim-thay-tai-cac-xa-khe-sanh-huong-lap-0103238/