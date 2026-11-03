Truy 'con nghiện' lộ kẻ bán

'Đại án' truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can đang chuẩn bị được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, 1.214 dự án thi công ở 38 tỉnh/thành phố (cũ), đã bị các đối tượng 'mắt xích' nâng khống giá nguyên vật liệu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790,6 tỷ đồng. Trong đó, 'ông trùm' của đường dây này đút túi hơn 264,8 tỷ đồng.