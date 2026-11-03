Truy 'con nghiện' lộ kẻ bán
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hoàn Lão đã điều tra, làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng: Lê Tiến Thành (1997) và Nguyễn Ngọc Cương (1991, cùng trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).
Tiếp tục đấu tranh, Công an xã Hoàn Lão xác định người bán ma túy cho Cương là Phan Thanh Chung (1999, trú xã Hoàn Lão) và thu giữ 16 viên ma túy hồng phiến.
Mở rộng điều tra, Công an xã Hoàn Lão khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Thanh (trú xã Hoàn Lão), thu giữ 12 viên ma túy dạng hồng phiến.
Ngày 2-11, Công an xã Hoàn Lão cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-con-nghien-lo-ke-ban-post360414.html