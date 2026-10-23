Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại Lào

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Phan Quốc Huy (SN 1996, trú phường Hòa Khánh) và Phạm Văn Tài (SN 1995, trú phường Ngũ Hành Sơn) khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet, Lào.

2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài bị bắt giữ thành công.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kết hợp nhiều nguồn thông tin và các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện dấu hiệu cho thấy 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài có khả năng đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn khi cả Huy và Tài đều có nhiều mối quan hệ phức tạp, hoạt động kín đáo, hạn chế ra khỏi nơi ẩn náu và luôn đề cao cảnh giác, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, chủ động nắm tình hình, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào, các trinh sát đã từng bước thu thập, làm rõ những thông tin nghi vấn, qua đó xác định chính xác nơi lẩn trốn và quy luật hoạt động của 2 đối tượng tại tỉnh Savannakhet, tạo cơ sở quan trọng để triển khai phương án truy bắt.

Sau khi xác định chính xác nơi ẩn náu và quy luật hoạt động của Huy và Tài, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chỉ đạo, phân công Tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng Cảnh sát tỉnh Savannakhet xây dựng phương án truy bắt.

Trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng đồng bộ và hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, khoảng 15h30 ngày 19/10, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bao vây, nhanh chóng bắt giữ thành công Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài. Tại cơ quan Công an, Huy và Tài đã khai nhận về nhân thân, lai lịch và các hành vi phạm tội trước đó.

Thành tích không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an TP Đà Nẵng với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy lẩn trốn ra nước ngoài.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã, dù lẩn trốn trong nước hay nước ngoài, hãy sớm nhận thức rõ trách nhiệm trước pháp luật, chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đối với những trường hợp cố tình lẩn trốn, cơ quan Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy bắt đến cùng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.