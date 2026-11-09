Truy bắt những 'chú ngựa bất kham'

Mang hung khí, chạy xe tốc độ cao

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Huế đã liên tục tuyên truyền và ra quân trấn áp nhiều nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao mang theo hung khí chạy qua nhiều đường phố. Tuy nhiên, không ít đối tượng trẻ vẫn ngông cuồng, muốn “khoe mẽ thành tích” khi chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí chạy qua nhiều tuyến phố rồi quay clip đưa lên mạng. Trước tình hình đó, Công an TP Huế liên tục ra quân quyết liệt xử lý các đối tượng vi phạm.

Điển hình mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Nhóm đối tượng chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng tải lên các tài khoản TikTok

Theo tài liệu điều tra, tối 19/9, xuất phát từ việc xem các video trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau để thể hiện bản thân, Đ.V.T.Th. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) đã rủ nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập, chạy xe trên đường và quay video để đăng tải lên mạng xã hội. Khoảng 22h cùng ngày, Th. cùng các đối tượng đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên trong nhóm mang theo. Sau đó, cả nhóm sử dụng xe mô tô di chuyển từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm TP Huế.

Khoảng 0h30 ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của Th. gặp nhóm thanh thiếu niên do Phạm Tiến Nhật (sinh năm 2007, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) tham gia. Nhóm này cũng mang theo hung khí như dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách trên đường. Sau khi gặp nhau, hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu…

Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện và hung khí, đồng thời nhặt thêm vỏ chai bia mang theo. Quá trình di chuyển, nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện, mang theo nhiều tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia, chạy thành nhóm với tốc độ có thời điểm trên 80 km/h, lạng lách, đánh võng trên đường. Hành vi này khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô thành đoàn, lạng lách

Đáng chú ý, khoảng 2h30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của Th. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác không rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc TP Huế rồi giải tán, trở về nhà.

Quá trình thực hiện hành vi, một số đối tượng sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng tải lên các tài khoản TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác. Theo cơ quan Công an, kết quả xác minh cho thấy hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương.

Tương tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí và ném chai bia trên đường phố. Trước đó, T.H.N.H (sinh năm 2007, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố. Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, mang theo ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn (TP Huế); nhóm của H gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị những người này ném vỏ chai bia, H hô hào cả nhóm đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Sau đó, khi di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H bị một nhóm thanh niên khoảng 20 đến 30 người ném đá và vỏ chai bia. Các đối tượng tiếp tục đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra xử lý.

Hay mới đây, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, tối 19/9, Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy, TP Huế.

Đến khoảng 23h30 ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 người khác, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng (phường Thanh Thủy, TP Huế), nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng các đối tượng đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không tụ tập gây rối, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và các hành vi gây mất an ninh trật tự. Qua đó, quyết tâm răn đe, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên và cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Rà soát các cơ sở “độ, chế xe”

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế, tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên và người điều khiển mô tô, xe gắn máy tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính của xe, “độ xe”, thay đổi máy, đôn nòng, nâng công suất, thay đổi hệ thống pô, đèn, còi, bánh, phanh… có nguy cơ làm phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Huế kiểm tra tại các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng xe mô tô

Đáng chú ý, việc thay đổi công suất, kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện không đúng quy định có thể làm phương tiện không còn bảo đảm điều kiện an toàn theo thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất kiểm soát, gây tai nạn. Đồng thời tạo điều kiện cho hành vi chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện độ chế phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố, Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tập trung tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các “lò” độ chế và trường hợp vi phạm.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ xe, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, qua đó chủ động ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh mua bán, trao đổi phụ tùng, thiết bị phương tiện. Qua rà soát, lực lượng chức năng vừa xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ cao vi phạm để tập trung kiểm tra. Kết quả, phát hiện một số cơ sở có vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán, trao đổi phụ tùng phục vụ “độ xe”; đồng thời phát hiện một số vi phạm về đăng ký kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy.

Đáng chú ý, tại một cơ sở ở xã biên giới miền núi A Lưới 3, lực lượng chức năng phát hiện một số xe đạp điện của học sinh được lắp thêm IC nhằm tăng tốc độ và thay đổi kích thước khung xe. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đề nghị các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe; cửa hàng kinh doanh, mua bán cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc phụ tùng, linh kiện; không nhận thực hiện các yêu cầu “độ xe”, “đôn nòng”, thay đổi máy hoặc cải tạo phương tiện trái quy định, nhất là những trường hợp có dấu hiệu nhằm phục vụ việc chạy xe tốc độ cao, tụ tập, gây rối trật tự công cộng hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi “độ xe, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm thanh thiếu niên sử dụng phương tiện độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi lưu thông.