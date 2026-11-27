Trước đó, vào ngày 24/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường Thái Bình tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn.

Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được 2 trong số 3 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản của tài xế chạy xe dịch vụ xảy ra ngày 24/11. (Ảnh minh hoạ).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định: Vào hồi 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành Công (SN 1999, thường trú tại thôn Tăng Bổng, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) đang ở nhà thì có một số điện thoại lạ gọi đặt xe đi Hà Nội.

Sau đó, Công nhận được định vị đón khách đặt xe tại ngã tư nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (thuộc phường Thái Bình).

Đến điểm hẹn, nam thanh niên lên xe và yêu cầu Công di chuyển đến khu vực gầm cầu Độc Lập thuộc khu vực phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên để đón thêm 2 nam thanh niên khác.

Tại đây, các đối tượng đe dọa, yêu cầu Công xuống xe và chiếm đoạt 2 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Chiếm đoạt được tài sản, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, đến 21h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường Thái Bình đã truy bắt được 2 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên Lại Đức Côn (SN 1996, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (SN 2000, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) là người có liên quan đến vụ việc cướp cắp tài sản trên.

Hiện, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc.