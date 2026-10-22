Truy bắt khẩn cấp 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, trong đó có đối tượng án giết người

Sáng 22-10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương tiến hành truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), thuộc Cục C10 (Bộ Công an).

Chân dung 2 phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy.

Chân dung 2 phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn.

Trước đó, chiều 21-10, trong lúc đang lao động cải tạo tại Trại giam A2, 4 phạm nhân thuộc Phân trại số 1 đã bỏ trốn. Các đối tượng gồm:

Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai): Có 2 tiền án về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy;

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, nguyên quán Thanh Hóa, đăng ký thường trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa): Chấp hành án về tội giết người;

Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai): Chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy;

Lê Văn Cường (sinh năm 1994, nguyên quán Phú Thọ, đăng ký thường trú tại khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ): Có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt các đối tượng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản và kịp thời báo cho Công an địa phương nếu phát hiện người có dấu hiệu nghi vấn.