Truy bắt kẻ dùng dao khống chế hai thiếu niên để cướp điện thoại trong đêm

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ệnh bắt tạm giam về tội “Cướp tài sản” theo điểm e, khoản 2, điều 168 BLHS đối với Võ Thanh Hoàng (SN 1985, trú tại thôn Đá Trắng, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa).

Võ Thanh Hoàng chỉ nơi gây ra vụ cướp tài sản.

Do biếng làm ham chơi, nên đêm 24/10/2026, Võ Thanh Hoàng điều khiển xe máy đi vòng vèo trên các con đường làng ở địa phương tìm nơi trộm, cướp tài sản. Khi đến đoạn đường ven đê ở thôn Đá Trắng, Hoàng nhìn thấy hai thiếu niên đang ngồi xem điện thoại di động, đối tượng này cầm con dao xếp mang theo đe dọa tính mạng, khống chế hai thiếu niên để cướp đoạt điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5, rồi mang về nhà cất giấu, tìm nơi bán lấy tiền tiêu xài.

Con dao Võ Thanh Hoàng sử dụng để khống chế nạn nhân, cướp tài sản.

Nhận được nguồn tin báo từ nạn nhân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Phước Hữu khẩn trương vào cuộc truy nóng xuyên đêm. Đến ngày hôm sau 25/10/2026, lực lượng Công an đã xác định thủ phạm gây ra vụ cướp nên tiến hành bắt giữ Võ Thanh Hoàng, đồng thời truy thu điện thoại là tang vật vụ cướp và con dao đối tượng này đã sử dụng để gây án.