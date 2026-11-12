Truy bắt kẻ cướp, trao trả tài sản cho khách nước ngoài

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự trao trả tài sản cho 2 nữ du khách.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường, phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. Ngay sau khi thu hồi được tài sản, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế cho biết, đã tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại là 2 nữ du khách nước ngoài. Nhận lại tài sản, hai du khách bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an TP Huế.