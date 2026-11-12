Truy bắt kẻ cướp, trao trả tài sản cho khách nước ngoài
Quá trình điều tra, truy xét, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế, đã xác định, làm rõ 2 đối tượng: Nguyễn Công Bình và Trần Lợi liên quan đến vụ cướp giật tài sản của 2 nữ du khách nước ngoài.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường, phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. Ngay sau khi thu hồi được tài sản, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế cho biết, đã tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại là 2 nữ du khách nước ngoài. Nhận lại tài sản, hai du khách bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an TP Huế.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-bat-ke-cuop-trao-tra-tai-san-cho-khach-nuoc-ngoai-post360889.html