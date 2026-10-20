Truy bắt kẻ chặn ôtô, đâm chết tài xế ở Hà Nội

Tối 20/10, đại diện Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an phường Bồ Đề phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân theo dõi vụ việc.

Vụ án xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Theo clip được người dân ghi lại, nghi phạm đi xe máy, chặn đầu ôtô sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế ôtô. Trong lúc gây án, nghi phạm hô, hét lớn. Nạn nhân được ghi nhận bị đâm gục khi ngồi ở ghế lái, máu loang lổ. Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường bằng xe máy.