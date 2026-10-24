Truy bắt kẻ cầm hung khí đâm 2 thanh niên gây thương tích tại Hóc Môn

Liên quan đến vụ rượt đuổi đánh người gây náo loạn đường phố, ngày 24/10, Công an xã Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Khoảng 9h sáng 24/10, người dân sống gần khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song Hành (thuộc địa bàn xã Hóc Môn) nghe tiếng la ó trên đường và phát hiện người đàn ông (mặc áo xe ôm công nghệ) nghi cầm hung khí bất ngờ lao vào tấn công 2 nam thanh niên.

Hiện trường vụ việc tại khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song Hành (xã Hóc Môn).

Cả hai nam thanh niên sau đó để lại xe máy bỏ chạy. Một người chạy đến trước khu vực nhà dân thì ngồi gục xuống. Người dân kiểm tra thì thấy trên người nam thanh niên trên cơ thể có vết thương. Trên đường vẫn còn các vết máu của người này trong lúc bỏ chạy.

Người dân chứng kiến cho biết, một trong hai nạn nhân bị đuổi đánh còn rất trẻ, bị nhiều vết thương trên người và tay. Nạn nhân này cố chạy bộ vào một con hẻm gần đó để tìm chỗ trốn, nhưng khi đến trước hiên một nhà dân thì ngồi quỵ xuống, và được bạn đi chung bế lên chạy trốn.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hiện trường điều tra vụ việc.

Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ lập tức lên xe rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng người đi đường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất nhiều máu.

Công an xã Hóc Môn đã có mặt phong tỏa khu vực, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để truy bắt đối tượng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.