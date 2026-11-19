Hình ảnh đối tượng Tuấn xịt hơi cay vào mặt một thanh niên.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 17-11, Công an phường Tam Kỳ nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người tại khu vực trước quán Festival Club (lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Tam Kỳ), gây mất ANTT. Lập tức, Công an phường Tam Kỳ triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, giải quyết vụ việc và ổn định tình hình.

Qua kiểm tra ban đầu, Công an phường Tam Kỳ xác định một nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên một đoạn đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khối phố 5). Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng đã rời khỏi hiện trường, lãnh đạo Công an phường phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng, khẩn trương truy tìm.

Quá trình truy xét, Công an phường Tam Kỳ phối hợp Tổ tuần tra C6-911 tổ chức truy đuổi, dừng ô-tô BKS 92A-474.17 của nhóm đối tượng trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Quảng Phú, Đà Nẵng). Qua làm việc, lực lượng Công an xác định, tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Phan Văn Thống (2004), Võ Quang Hoàng (2004, cùng trú xã Thăng Điền) và Đoàn Hữu Trọng (2000, trú xã Thăng An); đồng thời phát hiện, tạm giữ 1 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng trên xe ô-tô.

Riêng đối tượng Châu Văn Tuấn (1999, trú xã Thăng Trường) đã bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhận định Tuấn có khả năng tìm đường trở về địa phương lẩn trốn nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cử tổ công tác đến nhà đối tượng, gặp gỡ người thân, vận động khuyên Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến khoảng 15 giờ ngày 17-11, Châu Văn Tuấn đã đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Công an phường Tam Kỳ cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Châu Văn Tuấn để tiếp tục điều tra; đồng thời tiến hành giám định bình xịt hơi cay Tuấn sử dụng xem có phải công cụ hỗ trợ được Nhà nước quản lý không, để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Châu Văn Tuấn và bình hơi cay đối tượng sử dụng trong vụ việc.

Được biết, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ xếp phương tiện xịt hơi cay vào nhóm công cụ hỗ trợ được Nhà nước quản lý chặt chẽ. Chỉ các lực lượng thi hành công vụ như Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, Bảo vệ chuyên nghiệp hoặc các đơn vị được cấp phép mới được trang bị và sử dụng. Cá nhân không thuộc diện được trang bị tuyệt đối không được phép tự ý mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng bình xịt hơi cay dưới mọi hình thức, kể cả với mục đích phòng thân hay tự vệ.

Qua vụ việc, Công an phường Tam Kỳ khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập đông người, sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây rối trật tự công cộng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ sau khi sử dụng rượu bia nhưng nhanh chóng dẫn đến xô xát, đánh nhau, gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến ANTT, cuộc sống bình yên của người dân mà còn có thể khiến người vi phạm phải chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.