Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2 tại Khánh Hòa

Một buổi công bố quyết định đặc xá tại trại giam A2, Bộ Công an. ( Ảnh: Vũ Tân)

Theo đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Trại giam A2, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1 đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Các phạm nhân bỏ trốn trong lúc thi hành án gồm:

Bốn phạm nhân bỏ trốn tại Trại giam A2, Bộ Công An. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lữ Văn Toàn (SN 1995, quê Thanh Hóa, thường trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án về tội giết người.

Võ Hoàng Duy (SN 1999, quê Bình Định, thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (SN 1994, quê Phú Thọ, thường trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đang dốc toàn lực, khẩn trương truy vết để bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan công an phát đi khuyến cáo khẩn, yêu cầu người dân trong khu vực cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Người dân tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản cá nhân. Khi phát hiện người có hình dáng khả nghi hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.