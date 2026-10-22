Truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa

Từ trái sang: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy. Ảnh: CAKH

Thông tin ban đầu, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo, 4 phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Trại giam A2 đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Các phạm nhân bỏ trốn gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, quê Bình Định; thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai), có 2 tiền án về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy;

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, quê Thanh Hóa; thường trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án về tội giết người;

Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, quê Bình Định; thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy;

Lê Văn Cường (sinh năm 1994, quê Phú Thọ; thường trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đang tổ chức truy bắt các phạm nhân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong khu vực nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản cá nhân. Khi phát hiện người có đặc điểm nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.