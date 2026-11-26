Trước đó, khoảng 08 giờ ngày 22/11, Công an phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai nhận được Đơn trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về việc vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một số học sinh ở ký túc xá nam bị nhóm đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở, đe dọa, hành hung, bắt chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và lục soát, ép buộc các nạn nhân giao tài sản là tiền và điện thoại di động để chiếm đoạt.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh để truy bắt các đối tượng. Đến 17giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú. Tiếp tục truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức truy tìm tại các đối tượng còn lại và đến 00 giờ 20 phút ngày 25/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Đức V. và Trần Đức H. khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, thu giữ toàn bộ vật chứng các đối tượng đã chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của các học sinh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái gồm 5 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt và ép các nạn nhân chuyển 450.000 đồng qua tài khoản ngân hàng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật.