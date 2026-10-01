Truy bắt 4 đối tượng dựng màn kịch cướp 1,8 tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 24/9/2026, Công an xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của anh L.C.T, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Thái Nguyên về việc anh bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến trói vào gốc cây rồi bỏ trốn.

Anh T sau đó tự thoát trói được và trình báo số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỷ đồng, cùng 1 ô tô bán tải và 1 số tài sản khác. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Phượng Tiến đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp giải quyết.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, dựng được nhóm đối tượng gây án gồm: Mai Văn Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Phú Lương; Lê Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xã An Khánh; Hoàng Quyết Tiến, sinh năm 1988, trú tại xã Vô Tranh và Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1992, trú tại phường Quan Triều, đều thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Đến chiều và tối 25-9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng nêu trên.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Mai Văn Dũng khai nhận, từ đầu tháng 9/2026, đã đến gặp Lê Văn Dũng bàn bạc việc bắt giữ, khống chế và cướp tài sản của anh L.C.T, do biết anh T gần đây kinh doanh thuận lợi. Bản thân 2 đối tượng cũng đang túng thiếu và nợ số tiền lớn. Để thực hiện hành vi, Mai Văn Dũng đã chuẩn bị các dụng cụ gây án như: găng tay, băng dính, dây rút, áo chống nắng… rồi rủ thêm Tiến và Tâm cùng tham gia.

Chiều 24-9, các đối tượng triển khai thực hiện ý đồ phạm tội. Chúng nhờ người gọi điện cho anh T đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Tranh với lý do cần san gạt đất (anh T hoạt động trong lĩnh vực trên).

Khi anh T đến nơi, đã bị các đối tượng không chế, trói tay, dán miệng, dùng túi vải chụp kín đầu, rồi đưa lên xe ô tô của anh T. Sau đó, Tâm và Tiến về nhà, còn Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở anh T di chuyển theo hướng Thái Nguyên – Bắc Kạn. Giữa đường, chúng ép anh T chuyển hơn 1,8 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng thuộc 1 trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng; rồi tiếp tục di chuyển đến xã Phượng Tiến. Tại đây, 2 đối tượng trói anh T bên vệ đường, vứt bỏ các vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình… cho đến khi bị bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm về các hành vi liên quan.