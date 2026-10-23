Truy bắt 3 thiếu niên trộm cắp liên tỉnh trên đường tẩu thoát gần 400km

Rạng sáng nay 23/10, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao nhóm thiếu niên trộm cắp liên tỉnh cho tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng dẫn giải về Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào đêm 22/10, Trạm CSGT Tuy An thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đề nghị phối hợp truy chặn nhóm trộm cắp gồm 3 thiếu niên đang trong hành trình tẩu thoát về hướng Nam trên đường quốc lộ 1A bằng xe khách.

Nhóm siêu trộm liên tỉnh sau khi bị CSGT tỉnh Đắk Lắk truy chặn, bắt giữ.

Với tinh thần phối hợp đấu tranh truy bắt tội phạm, Trung tá Phạm Ngọc Lam, Trưởng Trạm CSGT Tuy An phân công tổ tuần tra do Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tây đảm nhiệm tổ trưởng khẩn trương triển khai các biện pháp truy chặn.

Đến gần 21h đêm 22/10, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra xe khách BKS 77E-009.82 tại lý trình km 1278+300 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Tang vật điện thoại di động, tiền Việt và ngoại tệ của nhóm siêu trộm liên tỉnh đã bị tạm giữ.

Bằng những trải nghiệm nghiệp vụ, tổ tuần tra đã xác định 3 hành khách Võ Lê Nhật D (SN 2012, trú tại khu phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông), Ngô Thanh Th (SN 2011, trú tại khu phố Hồ Quang Bắc, phường Điện Bàn) và Đặng Thanh L (SN 2012, trú tại khu phố Viên Hồng, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) là các đối tượng trong nhóm trộm liên tỉnh.

Ba đối tượng trong nhóm siêu trộm liên tỉnh chuẩn bị dẫn giải từ phía Đông Đắk Lắk về TP Đà Nẵng.

Cùng với việc chuyển giao 3 đối tượng cho Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk; tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy An cũng đã kiểm tra, tạm giữ tang vật nghi vấn liên quan hành vi trộm cắp do nhóm này mang theo gồm 20 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, Oppo, Redmi, Samsung, 13,9 triệu đồng tiền Việt, 116 tờ ngoại tệ có nhiều mệnh giá gồm 66.920 đồng Bath Thái Lan, 8 tờ ngoại tệ có hai mệnh giá gồm 8 USD Mỹ và 1 xe máy kiểu dáng Wave BKS 37-EA 040.86.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ tài sản nêu trên đều là tang vật do bọn chúng trộm cắp tại TP Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó cả nhóm rủ nhau tẩu thoát vào TP Cần Thơ để lẩn trốn, nhưng sau hành trình gần 400km đã bị CSGT tỉnh Đắk Lắk truy chặn, bắt giữ.

Đến 2h sáng 23/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận nhóm "siêu trộm" cùng toàn bộ tang vật đã tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.