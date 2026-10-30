Truy bắt 2 đối tượng dùng súng điện tự chế uy hiếp, cướp tài sản

Đối tượng Nguyễn Huy Đô và Đoàn Trung Hiệp cùng tang vật thu giữ. (Ảnh:CA)

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và giải quyết phản ánh về tình trạng trộm chó, Công an phường Tân An (tỉnh Tây Ninh) đã chủ động rà soát, phối hợp với các lực lượng liên quan truy xét, bắt giữ 2 đối tượng dùng súng điện tự chế để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua xác minh vụ việc xảy ra tại khu phố Vĩnh Hòa (phường Tân An), cơ quan Công an xác định Nguyễn Huy Đô (SN 1983) và Đoàn Trung Hiệp (SN 2001) đã sử dụng súng điện tự chế bắn chết chó của người dân, sau đó đe dọa, uy hiếp chủ tài sản để cướp.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ thêm đối tượng liên quan là Đoàn Văn Sơn. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Công an phường Tân An còn phát hiện Đoàn Văn Sơn (SN 1993) — đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định truy tìm trong một vụ án "Cướp giật tài sản" khác.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.