Truy bắt 2 đối tượng cướp điện thoại một phụ nữ người Nga tại Vũng Tàu

Khoảng 21h50 ngày 26/9, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị P.K. (sinh năm 1984, quốc tịch Nga, ngụ tại phường Rạch Dừa) về việc bị cướp giật điện thoại. Theo trình báo, khoảng 21h20 cùng ngày, khi chị điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, hai đối tượng đi cùng chiều trên một xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai xác minh, truy xét các đối tượng. Trong vòng 18 giờ, lực lượng Công an đã xác định, triệu tập 2 đối tượng liên quan gồm Trần C.Ng. và Đỗ V.D. (cùng sinh năm 2009, ngụ tại phường Tân Phước).

Bước đầu, cả hai khai nhận rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền. Tối 26/9, 2 đối tượng sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Khi phát hiện chị P.K. đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, D. điều khiển xe áp sát để N. giật tài sản. 2 đối tượng mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ, chia nhau tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ xe máy được các đối tượng sử dụng để gây án, thu hồi điện thoại và trao trả cho chị P.K.

Công an Phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.